06 декабря, 10:45Общество
В РФ снизился спрос на новогодние украшения
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Спрос на новогодние украшения в ноябре 2023 года упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "ВсеИнструменты.ру".
Как отметили аналитики, в 2022 году россияне активнее покупали такие украшения – спрос тогда увеличился в 4 раза по сравнению показателем с 2021 года.
Согласно результатам опроса, в 2023 году в нескольких регионах РФ спрос на новогодние товары вырос. Среди них – Ростов-на-Дону (+50%), Челябинск (+40%) и Екатеринбург (+11%).
При этом продажи елочных игрушек в ноябре 2023 года снизились на 29% в сравнении с прошлым ноябрем. В то же время в Екатеринбурге рост составил 33%, а в Москве – 10%.
Больше всего в ноябре этого года в стране вырос спрос на искусственные елки. Он составил 40%. Вторым по популярности товаром оказались гирлянды – рост составил 29%.
Самый большой спрос зафиксировали в следующих городах:
- Новосибирск (+200%);
- Екатеринбурга (+155%);
- Самара (+100%);
- Нижний Новгород (+71%);
- Воронеж (+70%).
Ранее стала известна средняя стоимость живой новогодней ели. В этом году цены на них вырастут по отношению к прошлому году на 5–7%. В среднем полутораметровую ель можно будет купить за 1,5 тысячи рублей.
Стоимость искусственных елей вырастет на 21%. Средняя розничная цена на такое дерево составит 4 489 рублей.
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