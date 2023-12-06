В РФ снизился спрос на новогодние украшения

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Спрос на новогодние украшения в ноябре 2023 года упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "ВсеИнструменты.ру".

Как отметили аналитики, в 2022 году россияне активнее покупали такие украшения – спрос тогда увеличился в 4 раза по сравнению показателем с 2021 года.

Согласно результатам опроса, в 2023 году в нескольких регионах РФ спрос на новогодние товары вырос. Среди них – Ростов-на-Дону (+50%), Челябинск (+40%) и Екатеринбург (+11%).

При этом продажи елочных игрушек в ноябре 2023 года снизились на 29% в сравнении с прошлым ноябрем. В то же время в Екатеринбурге рост составил 33%, а в Москве – 10%.

Больше всего в ноябре этого года в стране вырос спрос на искусственные елки. Он составил 40%. Вторым по популярности товаром оказались гирлянды – рост составил 29%.

Самый большой спрос зафиксировали в следующих городах:

Новосибирск (+200%);

Екатеринбурга (+155%);

Самара (+100%);

Нижний Новгород (+71%);

Воронеж (+70%).

Ранее стала известна средняя стоимость живой новогодней ели. В этом году цены на них вырастут по отношению к прошлому году на 5–7%. В среднем полутораметровую ель можно будет купить за 1,5 тысячи рублей.

Стоимость искусственных елей вырастет на 21%. Средняя розничная цена на такое дерево составит 4 489 рублей.

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