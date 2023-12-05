Москвичи выберут пункты приема новогодних елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот", где жители столицы смогут выбрать удобный пункт приема новогодних елок или предложить свой адрес.

"Акция призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры", – уточнила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что все собранные новогодние елки направят на экопереработку, где из них сделают щепу, а после – экологические тропы или используют для посыпки в вольерах для животных.

Новогодние елки принимают в пунктах приема бесплатно, добавили в сообщении. Перед сдачей деревьев необходимо снять игрушки, мишуру и иные украшения.

Также москвичи смогут рассказать на сайте проекта "Активный гражданин", как собираются украшать дом к Новому году, где покупают елку к празднику и участвовали ли они раньше в голосованиях.

"Елочный круговорот" проходит в Москве уже в девятый раз. В 2022 году функционировало около 600 пунктов приема, а еще 17 новых точек появились по результатам голосования москвичей. В общей сложности с 2016 года жители столицы сдали более 220 тысяч хвойных деревьев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы выберут лучшее оформление магазинов и ресторанов к Новому году в проекте "Активный гражданин". Отмечается, что заявки ждут с 11 по 28 декабря. Наиболее яркие объекты попадут в шорт-лист, составленный комиссией. Выбрать можно будет от одного до трех предложенных вариантов. Победителей объявят до 22 февраля, заключил градоначальник.



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