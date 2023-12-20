Достижения России и вызовы будущего будут обсуждать на форуме на ВДНХ

Достижения РФ и вызовы будущего будут обсуждать в течение 20 декабря на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Москва собирает на одной дискуссионной площадке представителей федеральных министерств и ведомств, чтобы проанализировать достижения в области социальной политики и наметить новые цели.

По традиции на выставке "Россия" свои стенды представят несколько регионов, в том числе и Москва. Также в программу включили мероприятия, посвященные Новому году.

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