20 декабря, 10:19Мэр Москвы
Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин приступил к выступлению с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы.
Впервые мэр представит свой ежегодный отчет в формате публичной телетрансляции. Собянин отметил, что правильнее будет говорить о том, что столица пережила за последние годы, через какие испытания прошла.
Собянин отметил, что Россия и Москва преодолели много трудностей.
"Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО. И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы", – сказал мэр.
Ранее столичный градоначальник вручил выдающимся жителям Москвы государственные награды России и награды города. Церемония состоялась в белом зале мэрии.
Собянин назвал этот год непростым, однако он указал на развитие Москвы. По словам мэра, в этом году динамика развития столицы продемонстрировала 16%, что стало рекордным уровнем с учетом экономической блокады со стороны западных государств.
Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год
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