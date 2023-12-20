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Сергей Собянин приступил к выступлению с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства перед депутатами Мосгордумы.

Впервые мэр представит свой ежегодный отчет в формате публичной телетрансляции. Собянин отметил, что правильнее будет говорить о том, что столица пережила за последние годы, через какие испытания прошла.

Собянин отметил, что Россия и Москва преодолели много трудностей.

"Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО. И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы", – сказал мэр.

Ранее столичный градоначальник вручил выдающимся жителям Москвы государственные награды России и награды города. Церемония состоялась в белом зале мэрии.

Собянин назвал этот год непростым, однако он указал на развитие Москвы. По словам мэра, в этом году динамика развития столицы продемонстрировала 16%, что стало рекордным уровнем с учетом экономической блокады со стороны западных государств.



Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год