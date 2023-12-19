Всесезонные аттракционы подготовили в парке "Орион" на ВДНХ

Всесезонные аттракционы подготовили в парке "Орион", расположенном на ВДНХ. В таких аттракционах как "Театр сказок", "Дом страхов", "Школа Спасателей" и "Кинопанорама" используются современные интерактивные технологии.

Например, в "Театре сказок" юные зрители могут взаимодействовать с персонажами и влиять на сюжет истории. Шоу рассчитано на детей от 3 до 10 лет. Подробнее о работе парка – в эфире телеканала Москва 24.