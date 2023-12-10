Фестиваль "Навстречу Рождеству" пройдет в музее-заповеднике "Царицыно"

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Фестиваль "Навстречу Рождеству" организуют в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проведут в двух частях: первая "Только классика" пройдет с 16 по 30 декабря, вторая "Только не классика" – с 2 по 7 января.

В рамках фестиваля 16 декабря в 17:00 в атриуме Хлебного дома состоится концерт, на котором прозвучат мелодии композиторов эпохи барокко. Для гостей выступят музыканты из Санкт-Петербурга. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

24 декабря в 14:00 в Оперном доме выступит концертный дуэт Tiento. В программе прозвучат произведения английских, чешских, итальянских, испанских и других авторов.

Вторую часть фестиваля откроют выступлением композитора и продюсера Петра Главатских. Оно состоится 2 января в 16:00. Посетить мероприятие можно по билетам, приобретенным на сайте.

6 января в 16:00 на территории музея-заповедника выступит джазовый ансамбль Анны Королевой Ocean Inside. Музыканты исполнят композиции из программы "Песни Русского Севера". Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

Завершится фестиваль концертом "Квартирник во дворце" 7 января в 16:00. Для гостей выступит джазмен, российский джазовый пианист и композитор Даниил Крамер.

С 8 по 10 декабря в парке "Зарядье" проходит фестиваль "Сибирские каникулы". Для гостей мероприятия подготовили интерактивную программу, театрализованные променады с купчихами и розыгрыши призов. Там же посетители могут спланировать поездку в Тюменскую область.



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