Фестиваль "Сибирские каникулы" заработал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Сибирские каникулы" начался в парке "Зарядье", он будет проходить с 8 по 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Для гостей мероприятия подготовили интерактивную программу, театрализованные променады с купчихами и розыгрыши призов.

В рамках фестиваля посетителям также помогут спланировать путешествие в Тюменскую область. Гостям расскажут об истории края, фактах и местах, в которых стоит побывать, путешествуя по Тюмени и Тобольску.

Ранее в столице началась культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Мероприятие посвящено традициям гостеприимства и истории города.

Москвичи могут посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, побывать на экскурсиях и концертах. Все мероприятия в рамках программы продлятся до 8 января.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Например, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" гостей ждет больше 400 событий.

Москвичам рассказали о программе зимнего музыкального фестиваля "Зарядье"