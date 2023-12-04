В Москве выбрали 50 артистов, чьи песни будут звучать зимой в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музыкальные композиции 50 победителей проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" будут звучать в столичных парках и катках в зимнем сезоне. Об этом заявила пресс-служба проекта.

"Авторы и исполнители со всего мира готовы согревать сердца слушателей этой зимой: L’One, Boba Sheshera, natta, ГАФТ, DenDerty, hehehe, Макодзеба и другие артисты стали победителями проекта", – добавили в сообщении.

Во время конкурсного отбора команда Моспродюсера прослушала более 2,3 тысячи композиций участников. В этом году музыканты прислали 1 160 заявок из 136 городов 11 стран. Среди них – Россия, Белоруссия, Германия, Кипр и другие, уточнила пресс-служба.

На этап финальных прослушиваний прошло 107 композиций. При выборе победителей жюри отмечало исполнительское мастерство, актуальность музыкальной композиции в местах трансляции, качество записи и общее впечатление от прослушивания композиции.

В оценивании песен принимали участие директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, менеджер продукта сервиса "Яндекс Музыка", руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева и другие.

Местами трансляции композиции станут более 15 крупных парков, в том числе "Сокольники", "Ходынское Поле" и сад "Эрмитаж".

Ранее сообщалось, что первый фестиваль WinterFest, подготовленный командой известного фигуриста Ильи Авербуха, пройдет в столичном саду "Эрмитаж" с 2 декабря 2023 года по 26 февраля 2024 года. Вход на ледовые шоу, концерты и занятия свободный.

Одним из главных событий фестиваля станет аналог шоу "Ледниковый период" – "Народный "Ледниковый". Заявки на участие ждут на сайте фестиваля. Отсматривать и тренировать участников будут профессиональные спортсмены.

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