Фестиваль WinterFest пройдет в столичном саду "Эрмитаж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый фестиваль WinterFest, подготовленный командой известного фигуриста Ильи Авербуха, пройдет в столичном саду "Эрмитаж" с 2 декабря 2023 года по 26 февраля 2024 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что вход на ледовые шоу, концерты и занятия будет свободный. В день открытия, 2 декабря, Авербух проведет для гостей мастер-класс по фигурному катанию. Он состоится на катке с искусственным льдом "PROлед", который находится в партерной части "Эрмитажа". Начало в 14:00.

В сообщении добавили, что с 18:30 всех желающих ждет шоу-программа мультимедийного театра Extravaganza, покататься можно будет под хиты в исполнении кавер-группы Check-in-band. Массовое катание пройдет с 21:00 до 23:00 под джазовую музыку. Для участия потребуется входной билет на каток.

Одним из главных событий фестиваля станет аналог шоу "Ледниковый период" – "Народный "Ледниковый", уточняется в материале. Заявки на участие ждут на сайте фестиваля. Отсматривать и тренировать участников будут профессиональные спортсмены.

"Зимний фестиваль подарит также новогодние забавы у елки, концерты, где исполнят популярные песни, ледовое шоу профессиональных фигуристов и даже официальную регистрацию брака прямо на катке в День всех влюбленных", – подчеркнули в тексте.

Накануне каток с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала открылся в столице. До конца зимы там будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район".

Этой зимой в Москве будут работать примерно 160 катков с искусственным льдом. Они есть во всех административных округах города, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ГУМ-каток открылся на Красной площади