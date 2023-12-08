Более 40 тыс человек посетили ярмарку литературы non/fictio№25 в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fictio№25 посетили более 40 тысяч человек. Мероприятие проходило в Гостином Дворе с 30 ноября по 3 декабря, сообщили в оргкомитете ярмарки.

Организаторы представили произведения из художественной, научной и научно-популярной литературы.

Там напомнили, что с 2023 года ярмарка проходит два раза в год. Следующее мероприятие будет проходить в Гостином Дворе с 4 по 7 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что советский выпуск романа "Бесы" Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей.

Также на аукционе продали роман "Мертвые души" Николая Гоголя с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала за 700 тысяч рублей.

До этого около 10 редких изданий Александра Пушкина выставили на торги. Общая сумма лотов превысила 10 миллионов рублей. Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров уточнял, что большинство из экземпляров заявлено в хорошем комплектном состоянии.

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