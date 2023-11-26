Творческий фестиваль "Мосартфест" пройдет в Москве с 15 по 17 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Фестиваль "Мосартфест" пройдет с 15 по 17 декабря на территории галерей "Здесь на Таганке", "Беляево", "Нагорная", "Давыдково" и "На Песчаной". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие свыше 150 молодых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов. Как уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, проект "Мосартфест" даст возможность креативному сообществу Москвы познакомить гостей со своим творчеством.

"Фестиваль не только поддерживает молодых авторов и популяризует художественные товары отечественного производства, но и предлагает поучаствовать в предновогодней культурно-развлекательной программе. Мы задействовали пять площадок в шаговой доступности от метро", – поделился Фурсин.

На мероприятии можно будет купить печатную графику, авторские открытки, сувениры. Кроме того, у гостей появится возможность получить рекомендации художников и дизайнеров по оформлению новогоднего интерьера. В рамках проекта также будет работать рождественская ярмарка, принт-, винил-, инди-маркет и елочный базар.

Вместе с тем галереях организуют лекции, мастер-классы, конкурсы и концерты под руководством искусствоведов и кураторов. На фестивале художники смогут встретиться со зрителями, а также заявить о себе. Площадки мероприятия будут работать с 12:00 до 21:00. Участие бесплатное.

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