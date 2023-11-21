Более 200 тысяч москвичей присоединились к проекту "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 200 тысяч москвичей стали участниками проекта "Город заданий", в рамках которого они выполняют разнообразные задачи с пользой для города, получая за это баллы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На данный момент в проекте доступно более 100 заданий. Для выполнения некоторых из них достаточно наличие интернета. Так, к примеру, участники могут пройти онлайн-викторину, протестировать приложение или обучающие сервисы.

Тем не менее большая часть заданий выполнение офлайн – необходимо посетить конкретное место в городе. Например, участники тестируют оплату по биометрии в метро, проверяют состояние тротуаров, плитки и водоотводов, сдают батарейки на переработку, в зимний период помогают проверять оснащение катков, работоспособность новогодних гирлянд и прочее.

Благодаря этому проекту свыше 2,4 тысячи москвичей приобщились к спорту, посещая занятия по фитнесу, футболу, волейболу и бадминтону.

За все время работы "Города заданий" его участники справились с заданиями более 1,8 миллиона раз. Так, в среднем за день выполняются почти три тысячи заданий.

Проект начал работу в январе прошлого года, он развивается ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Чтобы присоединиться к нему, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города, пройдет в Москве 25 ноября. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квизах, посетить книжный салон, послушать лекции, посмотреть фильмы о столице и многое другое.

До этого в департаменте культуры Москвы сообщили, что около 500 кружков и секций открыто в столичных парках культуры и отдыха. В них регулярно проходят творческие, познавательные и спортивные занятия для горожан.