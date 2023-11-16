Москвичи смогут посетить почти 500 кружков и секций в городских парках

Фото: Ландшафтный парк "Митино"

Примерно 500 кружков и секций открыто в столичных парках культуры и отдыха. В них регулярно проходят творческие, познавательные и спортивные занятия для горожан. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Отмечается, что вход на большинство мероприятий бесплатный по предварительной записи. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, занятия проводят по 400 направлениям.

Так, в Измайловском парке до 24 декабря гостей ждет кружок "Увлекательная наука". Там ребята старше пяти лет изучают теорию и проводят опыты по физике, химии, вход на занятия свободный.

Между тем в лектории на главной площади парка "Кузьминки" каждый четверг в 16:00 работает секция "Культура повседневности". Все, кто старше восьми лет, могут узнать происхождение привычных человеку бытовых вещей.

По средам в 11:00 для детей с четырех лет и по пятницам в 11:00 для ребят с пяти лет проводятся занятия "Развиваемся, играя". Участники выполняют задания на развитие мышления и логики.

Занятия в экомастерской для детей старше шести лет проходят в парке "Северное Тушино" каждое воскресенье с 11:00 до 12:00. Желающие создают поделки из природных материалов и гуляют.

Кроме того, в парках ждут тех, кто хочет изучать иностранные языки. В языковом павильоне детского парка имени Н. Н. Прямикова работает кружок итальянского языка. Его изучают по песням, видеофильмам и увлекательным пособиям. Людей старше 16 лет ждут по средам и пятницам с 17:00 до 18:00.

Встречи разговорного клуба по английскому языку проводят в усадьбе Воронцово. Присоединиться могут подростки от 16 лет и взрослые с базовым уровнем знания языка. Они обсуждают культуру, моду, литературу, разгадывают ребусы, изучают новые идиомы, отрабатывают грамматические конструкции и расширяют словарный запас.

Китайский язык преподают в парке "Фили". Бесплатные уроки проходят по четвергам с 10:00 до 12:00 в павильоне "Букингдом" у главной сцены парка.

Добавляется, что в музее-заповеднике "Царицыно" запустили мультиформатный проект для ребят 12–17 лет. Там организуют творческие лаборатории и тематические события, а осенью заработал клуб "Верните мне мой XVIII век", где подростки узнают о философии, идеях эпохи Просвещения.

Ранее в честь Всемирного дня науки в центре "Заповедное посольство" столичного парка "Зарядье" прошла тематическая программа. Для участников подготовили лекции и практикумы, также их ждали наглядные эксперименты.

До этого Сергей Собянин сообщил, что с мая по сентябрь этого года столичные зоны отдыха посетили 80 миллионов гостей. За этот период там провели шесть тысяч мероприятий.

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство Боровского парка