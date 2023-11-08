В парке "Зарядье" подготовили программу ко Всемирному дню науки

Фото: пресс-служба парка "Зарядье"

В честь Всемирного дня науки в центре "Заповедное посольство" столичного парка "Зарядье" 11 ноября пройдет тематическая программа. Участники посетят лекции и практикумы, также их ждут наглядные эксперименты, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Вход на лекции и в интерактивную лабораторию будет свободный, мастер-классы можно посетить по предварительной регистрации на сайте площадки.

Тематическую программу подготовили МГУ имени Ломоносова, РХТУ имени Менделеева, РУДН, Сколковский институт науки и технологий, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии и другие вузы.

По словам Сергуниной, программа будет интересна как детям, так и взрослым. Специалисты познакомят гостей со своими работами и открытиями.

В лектории посетители смогут узнать, как устанавливают возраст палеонтологических находок и какими свойствами обладают хищные растения. Также им расскажут о природе Арктики, адронном коллайдере и агротехнологиях будущего, которые помогут накормить растущее население планеты.

Практикумы пройдут в лабораториях "Заповедного посольства". К примеру, на занятии "Как увидеть ДНК?" участники узнают о методах визуализации цепочек и анализа количества и качества выделенной ДНК. Ведущий мастер-класса "Краски химии" расскажет, зачем нужны знания о кислотности и индикаторах и какими методами их определяют. Гости сами проведут эксперименты по установлению среды раствора разными способами.

Также состоятся научные мастер-классы по микроскопии, изучению окаменелостей и анализу результатов сложных геологических процессов, выращиванию растений без почвы. Посетители научатся отличать горные породы от минералов, исследуют анатомические модели человека и узнают о законах эволюции.

В холле научно-познавательного центра ученые будут показывать опыты с холодом, звуком, светом и расскажут об основных физических явлениях в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что молодых инноваторов приглашают поучаствовать в чемпионате по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы".

Как рассказала заммэра, чемпионат вовлекает молодежь в научно-техническую деятельность, помогает талантливым детям найти финансирование для своих идей. Принять участие смогут до 80 команд, уточнила она.