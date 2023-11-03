Молодых инноваторов приглашают принять участие в чемпионате "Технолидеры Москвы"

Фото: ДПиИР

Молодых инноваторов приглашают принять участие в чемпионате по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Об этом сообщил заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Третий год подряд чемпионат вовлекает молодежь в научно-техническую деятельность, помогает талантливым ребятам найти финансирование для своих идей. Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку", – отметила она.

Заявку на участие в чемпионате можно подать в режиме онлайн до 10 ноября включительно. После завершения приема заявок будут отобраны минимум 60 команд для дальнейшей работы. Затем участники приступят к подготовке к чемпионату. Она будет включать консультации с экспертами, доработку проектов и презентаций, мастер-классы по выступлению на публике. Данный этап завершится 30 ноября.

К "Технолидерам Москвы" также присоединятся порядка 20 команд, которые обучаются в молодежном акселераторе. Он предназначается для тех, у кого пока есть только идеи, но нет прототипов.

Чемпионат "Технолидеры Москвы" вошел в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов министерства просвещения России на 2023–2024 учебный год для определения выдающихся детей. Этот статус позволит победителям и призерам получить дополнительные баллы для поступлении в вузы.

Согласно регламенту чемпионата, в нем могут принять участие разработчики и инженеры из столицы и других российских регионов. Команда должна состоять от двух до шести человек. Предусмотрены школьный (13–18 лет) и студенческий (18–23 года) треки. Участники должны иметь прототип разработки или минимальную рабочую версию.

В 2022 году в "Технолидерах Москвы" приняли участие 68 команд. В рамках чемпионата 32 команды стали победителями и призерами. Их внесли в реестр "Таланты России". Также они получили гранты на реализацию проекта и рекомендации по улучшению своего изобретения и выводу его на рынок. Еще три команды стали лауреатами конкурса "Новатор Москвы" и резидентами городской программы "Академия инноваторов".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве много талантливых молодых людей. Он назвал их настоящими инноваторами. По его словам, их изобретения используются на крупных предприятиях, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях.

Градоначальник подчеркнул, что в столице на регулярной основе проводятся чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей. Власти Москвы оказывают поддержку юным талантам со школьных лет, добавил мэр.



Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых