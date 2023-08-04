Собянин рассказал о бесплатных образовательных программах для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Сергей Собянин сообщил о бесплатных образовательных программах для предпринимателей. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Ежемесячно город проводит десятки бесплатных курсов и образовательных программ для предпринимателей. Основатель стартапа, ученый с инновационным продуктом или опытный бизнесмен – каждый найдет для себя что-то полезное", – отметил он.

Так, инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ стал уникальной образовательной площадкой, которая предлагает новый формат профориентации, обучения и досуга для москвичей. В апреле 2020 года там запустили проект "Мама онлайн" для участия в нем женщин с детьми, которые хотят получить новую профессию.

Агентство инноваций столицы также предлагает несколько программ для бизнеса и помогает в росте технологических компаний. Оно оказывает поддержку в тестировании и внедрении продуктов, в частности, в привлечении инвестиций.

В создании технологического бизнеса гостям и жителям столицы может помочь "Академия инноваторов", а государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" способно организовать мероприятия для предпринимателей. Они могут посетить семинары, вебинары, встречи и конференции, где узнают о работе с клиентами и повышении личной эффективности.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные производители продуктов питания расширили географию своих поставок за счет Арабских Эмиратов, Турции, Китая и стран ближнего зарубежья. По его словам, сегодня в столице насчитывается порядка 5 тысяч пищевых компаний. Чаще всего они поставляют на экспорт напитки, кондитерские изделия и продукты для здорового питания.

Собянин рассказал, как московские компании выходят на экспорт при поддержке города