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07 ноября, 11:32

Культура

Более 370 тысяч человек посетили акцию "Ночь искусств" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акцию "Ночь искусств", которая проходила в Москве с 4 по 5 ноября, посетили более 370 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что акция проводилась под девизом "Россия объединяет". В этом году программу посвятили юбилеям поэтов Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева и инженера Владимира Шухова.

Мероприятия проходили в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро. Всего к акции присоединились больше 100 площадок.

Всероссийская акция проводилась уже в 11-й раз. Насыщенную программу для любителей искусства подготовили музеи, библиотеки, филармонии и театры. Их ждали выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и другие события.

За 10 лет проведения акции ее посетители около 2,5 миллиона человек.

Акция "Ночь искусств" прошла в День народного единства в Москве

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