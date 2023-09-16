Собянин: московские парки этим летом посетили более 80 млн гостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках Москвы завершился летний сезон, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, с мая по сентябрь столичные зоны отдыха посетили 80 миллионов гостей. За этот период там провели шесть тысяч мероприятий.

"Это государственные и общегородские праздники, среди них – День Победы с выставкой исторической военной техники в парке "Ходынское поле" и концертами на 19 площадках, а также День города, который мы отметили вместе с 1,3 миллиона человек. Тематические активности проходили по случаю Дня защиты детей, Дня России, Дня государственного флага России", – рассказал мэр.



Он добавил, что город запустил множество специальных программ в честь 100-летия музея-заповедника "Коломенское". Кроме того, по традиции летние парки стали площадками для множества фестивалей и уже полюбившихся проектов, таких как "Московское долголетие", "Спортивные выходные", "Умные вторники" и "Джазовые четверги".



В рамках мероприятий проходили занятия в школах юного археолога, архитектора, эколога и журналиста, шахматных клубах и арт-студиях. Работали летние читальни.



В этом сезоне впервые провели фестиваль национальных пород лошадей, где Кремлевская школа верховой езды презентовала лучших российских коней. Также в парках появились пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.

Ранее москвичи выбрали лучшие места для отдыха с детьми в городе, для активного отдыха и прогулок.

Москвичи выделили Государственный Дарвиновский музей для посещения с детьми. Самым красивым отреставрированным объектом стал чайный дом Перлова, а любимым музеем признали заповедник "Царицыно".

Среди лучших игровых детских площадок москвичи назвали "Космос" на ВДНХ. По мнению жителей города, лучшим веревочным парком является Sky Town на ВДНХ. В частности, там работают лучшие пункты проката спортивного инвентаря. Самым красивым фонтаном горожане считают фонтан "Дружбы народов".

Экстремальными приключениями можно заняться в "Лужниках", добавили москвичи. Для летних прогулок участники голосования назвали Крымскую набережную и парящий мост в парке "Зарядье".

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