Москвичи назвали любимые места для летнего отдыха в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Серия летних голосований завершилась в проекте "Активный гражданин". Москвичи выбрали лучшие места для отдыха с детьми в городе, для активного отдыха и прогулок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи выделили Государственный Дарвиновский музей для посещения с детьми. Самым красивым отреставрированным объектом стал чайный дом Перлова, а любимым музеем признали заповедник "Царицыно".

Среди лучших игровых детских площадок москвичи назвали "Космос" на ВДНХ. Кроме того, здесь находятся игровые модели космических аппаратов, макет Земли и другие элементы для игр. По мнению жителей города, лучшим веревочным парком является Sky Town на ВДНХ. В частности, там работают лучшие пункты проката спортивного инвентаря. Самым красивым фонтаном горожане считают фонтан "Дружбы народов".

Экстремальными приключениями можно заняться в "Лужниках", добавили москвичи. В спорткомплексе есть веревочный парк и скалодром. Жители столицы также обратили внимание на открытый бассейн.

Для летних прогулок участники голосования назвали Крымскую набережную и парящий мост в парке "Зарядье".

Ранее сообщалось, что новый тематический маршрут появился на ВДНХ для самостоятельных экскурсий по выставке "Семейная прогулка 2.0", протяженность маршрута составила 3,5 километра. В тематической подборке появились шесть мест, которые москвичи и гости столицы могут обойти примерно за четыре часа. Отправной точкой маршрута стал парк развлечений "Орион".

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