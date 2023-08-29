Москвичам рассказали о маршруте на ВДНХ для самостоятельных экскурсий

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новый тематический маршрут появился на ВДНХ для самостоятельных экскурсий по выставке "Семейная прогулка 2.0", протяженность маршрута составила 3,5 километра. В тематической подборке появились шесть мест, которые москвичи и гости столицы могут обойти примерно за четыре часа. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса.

Отмечается, что семьи с детьми могут посетить парк аттракционов "Орион", отправиться на различные детские площадки или в мультимедийный центр "Союзмультпарк". Посетителям также предлагают отправиться на урбантропу "Лента Мебиуса".

Отправной точкой маршрута стал парк развлечений "Орион", где горожане могут посетить такие аттракционы, как "Лунный экспресс", "Дом страхов" "Торнадо" и многие другие.

Посетителям рекомендуют обратить внимание на детскую площадку "Космос", она находится рядом с интерактивным музеем космического корабля "Буран", где дети и родители могут изучить игровые модели аппаратов, ставшие символами российской космонавтики, а также протестировать искусственный спутник Земли.

В мультимедийном центре "Союзмультпарк", который станет третьей остановкой, можно повстречать героев "Союзмультфильма", посетить 18 различных интерактивных аттракционов и фотозоны.

Тропа "Лента Мебиуса", которая также вошла в маршрут, представляет собой тропу с металлическими ограждениями, ее высота составляет 6,9 метра. Поднявшись, посетители парка могут увидеть сад пяти чувств.

Еще одним местом, которое стоит посетить, стала "Городская ферма". Участники экскурсии смогут увидеть альпака, овец, коров, оленей, ослов, гусей, уток, кроликов и других животных. В рамках этого пространства в том числе проводятся различные мероприятия.

На берегу 3-го Каменского пруда гостей ждет пространство, где дети смогут поиграть на площадке с винтом Архимеда, запрудами или насосами, а их родители пройти по водной дороге. Рядом с площадкой находится пляжная зона с лежаками и навесом.

Всего на сайте ВДНХ есть 15 путеводителей, первые маршруты появились еще в 2019 году, и с этого момента они обновляются, в списки вносят новые остановки, маршруты и идеи. Москвичам предлагается самостоятельно планировать прогулку по парку в зависимости от интересов, компании или времени.

Ранее сообщалось, что более 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний будут проведены ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября в столичных экоцентрах и природных территориях.

Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы, квесты, тематические экокружки и многое другое.



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