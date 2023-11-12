Более 36 тыс человек присоединились к добровольному квалификационному экзамену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый этап добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился в Москве. Участниками онлайн-тестирования стали более 36 тысяч человек, среди которых есть студенты и состоявшиеся профессионалы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 110 тысяч студентов из 582 российских и 24 зарубежных вузов. Около 900 победителей получили приглашения на работу и оплачиваемые стажировки", – отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

К первому этапу проекта присоединились студенты 582 вузов страны, в число которых вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Московский педагогический государственный университет.

Более 13 тысяч человек успешно справились с заданиями и получили приглашение на второй этап. До конца декабря будет проходить кейс-чемпионат, во время которого компании оценят навыки участников.

В ходе второй части экзамена студенты и выпускники вузов должны будут выполнить практическое задание.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские школьники могут бесплатно посещать культурные учреждения в рамках проекта "Музеи – детям". По его словам, этот проект стал одним из самых успешных и популярных среди учащихся школ и колледжей. Только в этом году ребята побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников