Сергей Собянин рассказал о популярном городском проекте "Музеи – детям"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московские школьники могут бесплатно посещать культурные учреждения в рамках проекта "Музеи – детям", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, этот проект стал одним из самых успешных и популярных среди учащихся школ и колледжей. Только в этом году ребята побывали в музеях более 490 тысяч раз, что на 179 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными среди школьников и студентов стали Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", музеи-заповедники "Коломенское" и "Измайлово", Музей А.С. Пушкина и Биологический музей имени К.А. Тимирязева.

"Проект "Музеи – детям" открывает московским школьникам дверь в удивительный мир истории культуры, искусства и техники. И одновременно дает вторую жизнь московским музеям. Работая для молодой аудитории, музейные пространства становятся более интересными и современными, готовыми к увлекательному диалогу с посетителями", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что студенты музыкальных столичных вузов в рамках проекта "Лучший из лучших" отправятся на практику в школы искусств.

На протяжении всего учебного года практиканты изучат все аспекты профессии: смогут проводить занятия, а также создавать свои образовательные проекты и готовить детей к фестивалям и концертам.

Студенты обучат учеников игре на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровому пению, музыкальному фольклору.

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