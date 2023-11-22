В парках Москвы отметят День матери

Фото: Мосгорпарк

Ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье осени, столичные парки подготовили семейные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году праздник выпадает на 26 ноября, но творческие и познавательные занятия, игры, квесты и концерты ждут гостей 18 парковых территорий уже с 24 ноября. Все мероприятия пройдут бесплатно.

"Праздничные программы позволят жительницам Москвы интересно провести время вместе с детьми, а у юных посетителей будет возможность сделать оригинальные подарки для любимых мам", – рассказал глава департамента культуры города Алексей Фурсин.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятиях и пройти предварительную регистрацию для участия в них можно на сайте.

С 22 по 26 ноября праздничные мероприятия по случаю Дня матери проведут и в столичных центрах госуслуг "Мои документы". Начиная с 22 ноября, юные москвичи смогут принять участие в конкурсе "Открытка для мамы". С 24 ноября во всех центрах начнется акция "Поздравь маму".

Между тем с 20 по 23 ноября в столичных школах и колледжах по случаю предстоящего Дня матери организуют бесплатные лекции на тему "5 табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка".

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