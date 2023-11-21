Праздничную программу ко Дню матери организуют в московских центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 22 по 26 ноября в столичных центрах госуслуг "Мои документы" проведут праздничные мероприятия по случаю Дня матери. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Начиная с 22 ноября, юные москвичи смогут принять участие в конкурсе "Открытка для мамы". С 24 ноября во всех центрах начнется акция "Поздравь маму".

Во всех флагманских центрах с 22 ноября организуют фотозону "Селфи с мамой", где можно будет сделать фото на память.

25 и 26 ноября во флагманском центре на юго-западе и юго-востоке Москвы соответственно проведут мастер-классы по рисованию акрилом. В центре на северо-западе столицы 25 ноября гостей научат изготавливать косметику.

26 ноября в центрах в САО м ЗАО состоятся мастер-классы по плетению косичек и изготовлению украшений в технике макраме.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятиях и пройти предварительную регистрацию для участия в них можно на сайте.

Между тем с 20 по 23 ноября в столичных школах и колледжах в очном формате организуют бесплатные лекции на тему "5 табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка". Мероприятия проведут по случаю предстоящего Дня матери. С 20 по 24 ноября лекции о детско-родительских отношениях проведут в онлайн-формате.



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