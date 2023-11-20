Мероприятия для женщин проведут в Москве по случаю Дня матери

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По случаю Дня матери, который отмечается в России 26 ноября, в Москве с 20 по 28 ноября организуют ряд мероприятий для женщин. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Ко Дню матери мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить московских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать", – сообщила вице-мэр.

В частности, с 20 по 23 ноября в столичных школах и колледжах в очном формате организуют бесплатные лекции на тему "5 табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка". С 20 по 24 ноября лекции о детско-родительских отношениях проведут в онлайн-формате.

В семейных центрах Москвы с 20 по 26 ноября проведут встречи в рамках "Недели для мам". Для женщин и детей организуют концерты, тренинги и мастер-классы.

В день праздника, 26 ноября, во всех столичных центрах пройдут кулинарные мастер-классы и литературные встречи. На ВДНХ в этот день откроется выставка со снимками московских мам ХХ века из фондов Главархива Москвы.

28 ноября в центре занятости "Моя карьера" пройдет фестиваль "Мама может", на котором женщины смогут познакомиться с актуальными профессиями и научиться подбирать образы для работы и повседневной жизни. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий по случаю Дня матери можно на сайте комплекса социального развития Москвы.

В День матери в сети кинотеатров "Москино" организуют бесплатные кинопоказы. Зрители смогут увидеть советские фильмы "Будьте моим мужем" и "Мама вышла замуж". Для посещения показов необходимо пройти предварительную регистрацию.



Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери