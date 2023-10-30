Редкие издания Пушкина на общую сумму более 10 млн рублей выставили на аукцион

Фото: litfund.ru

Примерно 10 редких изданий Александра Пушкина выставили на торги, общая сумма лотов превышает 10 миллионов рублей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

Отмечается, что торги проведут 2 ноября. Издания Пушкина, которые стали редкостью еще при жизни поэта, находятся в топе лотов. Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров уточнил, что большинство из экземпляров на предстоящих торгах заявлено в хорошем комплектном состоянии.

"В таком количестве прижизненных изданий Пушкина на одном аукционе не было давно. Для библиофилов это прекрасная возможность значительно пополнить свои собрания редкими изданиями", – поделился он.

Бурмистров по степени редкости выделил первое издание "Стихотворений" Пушкина 1826 года выпуска и первое издание его прозаических произведений 1834 года. Среди лотов также представлены первое издание повести "Кавказский пленник", первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы "Полтава", издание поэмы "Руслан и Людмила" в цельнокожаном переплете и трагедии "Борис Годунов".

Собеседник агентства уточнил, что на аукцион выставлен экземпляр "Цыганы. (Писано в 1824 году)" во владельческой обложке, на которую наклеен фрагмент издательской гравированной обложки. По мнению специалиста, он представляет "интерес музейного уровня". Также желающие смогут приобрести первое собрание "Поэмы и повести Александра Пушкина" в двух частях (1835 год) в полукожаном переплете эпохи и в современном футляре.

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