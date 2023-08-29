Револьвер Элвиса Пресли продали почти за 200 тысяч долларов

Фото: скриншот видео youtube.com/Rock Island Auction Company

Аукционный дом Rock Island Auction Company продал раритетный револьвер Smith&Wesson Model 53 короля рок-н-ролла Элвиса Пресли почти за 200 тысяч долларов. Об этом пишет TMZ.

Самовзводный револьвер музыкант получил в подарок в ноябре 1976 года. Оружие имеет дизайн, посвященный двухсотлетию Дня независимости США. Револьвер выполнен в классическом американском стиле и содержит гравировку по всему корпусу. На нем можно заметить изображение золотого орла с 13-звездным флагом.

Поначалу аукционный дом рассчитывал получить за оружие певца от 60 до 90 тысяч долларов. В итоге лот ушел с молотка за 199,75 тысячи долларов.

Элвис Пресли был увлечен не только к музыкой, но и оружием. В личной коллекции артиста насчитывалось около 37 единиц огнестрельного снаряжения.

Ранее сообщалось, что гитару Джими Хендрикса модели Wilshire представили на торгах за 1,25 миллиона долларов. Выпущенный в 1961 году музыкальный инструмент компании Epiphone был одним из первых в профессиональной карьере артиста.