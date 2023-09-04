Письмо Марины Цветаевой выставят на торги за 2,2 млн рублей

Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин

Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным русской поэтессы Серебряного века, продадут на аукционе за 2,2 миллиона рублей. Об этом заявили в телеграм-каналеаукционного дома "Литфонд".

"Собственноручное письмо Марины Цветаевой к Юркевичу. Август (между 18 и 24) 1908 год. Представляет коллекционную ценность музейного уровня", – сказано в заявлении "Литфонда".

По информации аукционного дома, Цветаева переписывалась со своим первым возлюбленным в 1908–1910 годах. Поэтесса посвятила ему стихотворения "Месяц высокий над городом лег", "Если слышишь ты в сердце малиновый звон" и "Прежнему Понтику" ("Понтик" – прозвище Юркевича).

Торги состоятся 7 сентября. Также там будут выставлены редкие книги, рукописи, автографы и фотографии. В числе уникальных лотов будет представлена редакция раннего машинописного текста повести "Собачье сердце" с правками Михаила Булгакова. Его стартовая цена начинается от 400 тысяч рублей.

Ранее дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар ее уникальный портрет кисти Магды Нахман. Портрет был создан в Коктебеле летом 1913 года. В материале поясняется, что это единственный известный портрет маслом, написанный при жизни Цветаевой.

Как Большая и Малая Молчановки связали Пушкина, Лермонтова и Цветаеву