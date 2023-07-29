Посвященная Анне Ахматовой выставка откроется в "Коломенском" 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское" 10 августа откроется выставка "Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Экспозиция во дворце царя Алексея Михайловича объединит мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства и культуры, представленные в музее в 1950–1960-е годы, когда Анна Ахматова посещала Коломенское", – отмечается в сообщении.

На mos.ru добавили, что выставку создали совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Государственным литературно-мемориальным музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Выставка о поэтессе разделена на две части. Первая – о периоде жизни и творчества Ахматовой в Москве. У поэтессы здесь не было постоянно квартиры и она останавливалась у друзей.

Особый интерес на выставке представляют личные вещи Ахматовой: платье, плащ, очки, трость, бусина из четок, подаренная Мариной Цветаевой в июне 1941 года, а также книги с личными пометками и фотографии Ахматовой в 1950–1960-е годы.

Второй раздел выставки посвящен отношению поэтессы к Коломенскому, в котором она первый раз побывала в 1952 году после инфаркта.

"Вернувшись в Москву из санатория я от избытка сил, сразу поехала смотреть Коломенское. Ничего похожего я в жизни не видела, это прекраснее Notre Dame de Paris. Я целую неделю бредила Коломенским. Это неслыханно. Это должен видеть каждый и притом каждый день", – это воспоминания Лидии Чуковской от 13 июня 1952 года, передающее впечатление Ахматовой от посещения Коломенского.

Отмечается, что для поэтессы Коломенское было связано с церковью Вознесения Господня. Ахматова с восхищением относилась к этому памятнику архитектуры. Поэтесса даже своим друзьям рекомендовала по прибытии в Москву обязательно съездить в Коломенское. Кроме того, Ахматова посвятила этому месту стихотворение "Как древние в Коломенском ворота…".

Писатель Анатолий Найман задал вопрос Ахматовой, с чего ему начать освоение Москвы. Поэтесса ответила: "Смотря, что Вам интересно: если камни, то с Коломенского, если барахло – с Останкина".

Именно поэтому во втором разделе выставки собраны памятники искусства музея-заповедника "Коломенское", которые Ахматова могла видеть в выставочных залах в 1950–1960-е годы.

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