Московские парки пригласили художников столицы на пленэры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московских художников пригласили на пленэры в парки столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, в Парк Горького могут отправиться те, кто хочет изобразить постройку с необычной архитектурой на фоне природы. Справа от арки главного входа находится народная обсерватория, которую построили в 1950-х годах. Недавно здание отреставрировали и вернули ему первоначальный облик.

Любители цветов также могут посетить розарий Парка Горького, располагающийся рядом с Голицынским прудом. Его задумывали как музей и обустроили по проекту архитекторов Александра Власова и Михаила Коржева в 1930-х годах.

Парк "Ходынское поле" приглашает посмотреть на зеркальный лабиринт – арт-объект, который воплощает гармонию природы и современных технологий. При помощи нескольких столбов разной высоты там создана оптическая иллюзия. Локация также отлично подойдет для создания скетчей в карандашной технике.

Чтобы изобразить классические памятники архитектуры на фоне природы, стоит посетить парк "Царицыно". Отреставрированные культурные объекты можно также увидеть в Воронцовском парке.

В парке Дружбы художникам предлагается запечатлеть на холсте Фестивальные пруды, семь водоемов, соединенных протоками, над которыми перекинуты изящные полукруглые мостики.

Для картины в центральной части парка "Фили" подойдут высаженные у Нарышкинского пруда редкие для центральной полосы России деревья. В частности, можно увидеть маньчжурскую аралию и маньчжурский орех, а также красный дуб и сибирскую пихту с мягкой хвоей.

В сад имени Баума, в свою очередь, приходят, чтобы нарисовать берсо. Сооружение расположено слева от главного входа со стороны Старой Басманной улицы.

Ранее в галереях объединения "Выставочные залы Москвы" открылись три выставки современных художников. В частности, в галерее "Ростокино" состоится персональная выставка Альбины Буниной.

В галерее "Измайлово" пройдет выставка современного художника Алексея Микулина, а в галерее "Выхино" пройдет выставка членов Московского союза художников под названием "Почему абстракция?"

"Мой район": проект "Уличный артист в парках". Якиманка