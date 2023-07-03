Посвященную Владимиру Маяковскому фотовыставку открыли в парке "Северное Тушино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На центральной площади парка "Северное Тушино" заработала бесплатная фотовыставка "Маяковский. Стиль. Имидж. Личность". Ее подготовил Государственный музей В. В. Маяковского, она приурочена к 130-летию поэта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что экспозицию посвятили стилю Маяковского, так как он считал, что поэт должен заявлять о своих эстетических взглядах как в стихах, так и во внешнем виде. Его шляпы, бабочки, желтая блуза, дорогие ботинки и шелковых рубашки стали предметом восхищения и пересудов современников.

По информации портала, гости познакомятся с серией фотографий, по которой можно увидеть, как под влиянием Лили Брик поэт из эпатажного футуриста превратился в советского денди. Также посетители узнают о привычках Маяковского, увлечениях, о том, как он создавал свой имидж.

Добавляется, что выставка состоит из пяти хронологических и тематических разделов. Снимки сопровождаются текстами и воспоминаниями современников. Первая часть посвящена периоду футуризма, бунтарства в жизни поэта (1910–1915 годы). Тогда он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, носил желтую кофту и посещал кафе поэтов.

Второй раздел посвящен Лиле Брик. Он расскажет историю знакомства поэта и его возлюбленной и то, как она повлияла на его стиль. Третья часть охватывает период с 1922 по 1930 год. Тогда Маяковский увлекался европейской модой и ездил за границу.

"Отдельное внимание уделяется участию поэта в становлении советского дизайна, а также творчеству его сестры Людмилы Маяковской, которая создавала ткани для московской Трехгорной мануфактуры", – сказано в сообщении.

Уточняется, что еще один раздел расскажет о главных тенденциях советской моды 1920-х годов, когда вокруг журнала "ЛЕФ" сплотились художники-конструктивисты. Они были уверены, что одежда познакомит массы с новым художественным вкусом. Модели костюмов разрабатывали Варвара Степанова, Александр Родченко, Любовь Попова и другие.

Фотовыставка будет открыта до 31 июля.

Ранее стало известно, что 20 июля выставку к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского откроют в Государственном музее истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени Даля. В экспозицию включено около 300 уникальных предметов, которые раскрывают личность и талант Маяковского в новых ракурсах.

До этого Агентство "Москва" представило на Чистопрудном бульваре летнюю фотовыставку рядом с памятником Александру Грибоедову. Ее посвятили столице и ее достопримечательностям, она будет работать до 5 июля.

Выставка фотографа Берменьева открылась в Музее современной истории России