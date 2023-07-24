В галереях объединения "Выставочные залы Москвы" откроются выставки современных художников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце июля в галереях объединения "Выставочные залы Москвы" будут открыты три выставки современных художников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На этих выставках посетители смогут узнать, как развивается абстракционизм в XXI веке и как строится взаимодействие зрителя и творца произведения. Посетить выставки можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, возрастных ограничений нет.

Так, в галерее "Ростокино" с 25 июля по 27 августа состоится персональная выставка Альбины Буниной, на которой гости смогут увидеть живопись и небольшие скульптурные композиции.

Все эти работы отражают жизненный опыт художницы, а лейтмотивом стала попытка понять сложные взаимосвязи между творцом, произведением и зрителем.

В галерее "Измайлово" пройдет выставка современного художника Алексея Микулина, работающего с пластилином, – "Дверь в квартиру № 10". В экспозицию этой выставки вошли более 30 миниатюрных макетов, которые изображают уголки старой Москвы.

Проект объединил почти все миниатюры Микулина в одном пространстве. Самая известная из них дала название всей выставке. Посетить данную экспозицию можно с 26 июля по 3 сентября.

Третья выставка под названием "Почему абстракция?" пройдет с 28 июля по 3 сентября в галерее "Выхино". Это выставка членов Московского союза художников, в нее вошли работы Елены Михайловской, Владимира Матвеева, Михаила Палия, Елены Вечериной, Валерия Светлицкого, Вячеслава Щербины (Сибирского) и Олега Юсупова.

Гости выставки смогут увидеть графику, живопись, коллажи и ассамбляжи. Кроме того, экспозиция будет дополнена видеоматериалами. Также здесь пройдут лекции и мастер-классы, которые помогут посетителям лучше понять современных абстракционистов.

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