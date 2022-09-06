Единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дом-музей поэтессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар ее уникальный портрет кисти Магды Нахман. Портрет был создан в Коктебеле летом 1913 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале поясняется, что это единственный известный портрет маслом, написанный при жизни Цветаевой.

Отмечается, что с 1 сентября портрет могут увидеть посетители музея.

Ранее сообщалось, что выставка о московском спорте "Спорт ЭКСПО" откроется в "Лужниках" в воскресенье, 11 сентября, по случаю Дня города. Программу откроет презентация проекта "Мой спортивный район". Горожанам расскажут о его возможностях и доступных видах физической активности. Мероприятие запланировано на 11:00 и пройдет на основной сцене перед Малой ареной.

