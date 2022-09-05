Выставка о московском спорте пройдет в "Лужниках" в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выставка о московском спорте "Спорт ЭКСПО" откроется в "Лужниках" в воскресенье, 11 сентября, по случаю Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.
Там уточнили, что программу откроет презентация проекта "Мой спортивный район". Горожанам расскажут о его возможностях и доступных видах физической активности. Мероприятие запланировано на 11:00 и пройдет на основной сцене перед Малой ареной.
Там же москвичей и гостей столицы ждут открытая тренировка по бегу, презентация проектов "Показать за 60 секунд" и "Спортивные выходные" с участием известных спортсменов, в том числе четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Алексея Немова.
"Продолжит программу парад-шествие "Московского спорта": представители 36 видов различных спортивных направлений продемонстрируют сложнейшие упражнения и элементы", – рассказали в пресс-службе.
В рамках события в "Лужниках" также будет организована встреча с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым, мастер-класс по брейк-дансу, лекция о ГТО и шоу с участием, в частности спортсменов BMX.
Перед Большой спортивной ареной в День города откроется марафон Music Cycle Festival – там каждые несколько часов, сменяя друг друга, будут организованы открытые массовые сайкл-тренировки, в которых поучаствуют свыше 2 000 человек.
Недалеко от основной сцены будут установлены выставочные стенды спортивных школ и академий столицы, где гости смогут задать вопросы ведущим тренерам и атлетам, а также узнать об условиях приема.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 сентября, по случаю Дня города в столице состоится парад судов на Москве-реке. Они начнут движение в 10:00 от Новоспасского моста, к 11:00 они прибудут к мосту Лужники. Теплоходы пройдут через центр Москвы мимо "Зарядья", Кремля, храма Христа Спасителя и Парка Горького.
В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных мероприятий ко Дню города. В честь праздника мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. Так, грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки.
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