Сценарий "Зеркала" Андрея Тарковского выставили на торги за 1,8 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Метелица
Сценарий к фильму "Зеркало", одним из авторов которого выступил советский режиссер Андрей Тарковский, может уйти с молотка не менее чем за 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".
Отмечается, что 6 октября аукционный дом проведет торги, на которых будут представлены различные раритетные книги и редкие издания. Самым дорогим лотом с точки зрения начальной стоимости станет сценарий к "Зеркалу" в ранней редакции 1972 года. Он представляет из себя машинописный текст с многочисленными правками от руки. Сценарий занимает 76 листов, в конце него находится записка за авторством самого Тарковского.
Помимо раннего сценария "Зеркала" на торги выставят манифест коммунистической партии с автографом Иосифа Сталина, поэму Бориса Пастернака "Девятьсот пятый год", первую книгу Марины Цветаевой "Вечерний альбом: стихи 1910 года".
В феврале этого года "Литфонд" организовал аукцион на котором было продано первое издание "Слова о полку Игореве". Покупатель отдал за него 3,4 миллиона рублей. Книга находится в хорошем состоянии. Считалось, что она была утеряна во время пожара в Москве в 1812 году.
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