В "Литфонде" выставят на торги единственное прижизненное собрание сочинений Гоголя

Фото: litfund.ru

Первое и единственное прижизненное собрание сочинений Н. В. Гоголя выставят на торги по стартовой цене 2,8 миллиона рублей в "Литфонде" в Москве 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Отмечается, что комплект содержит четыре книги в полукожаных переплетах: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Повести" и "Комедии".

Кроме того, на редких экземплярах стоят владельческие подписи, также произведения дополнены двумя литографированными портретами автора. А на обороте титульного листа первого тома имеется оттиск личной печати Гоголя. Предполагается, что это осуществлялось для замены дарственной надписи.

В "Литфонде" рассказали, что издание является редким и в связи с тем, что оно имеет тонкую бумагу. Так, именно поэтому до сегодняшних дней почти не дошло исправных экземпляров.

На торги 12 мая также выставят прижизненные издания А. С. Пушкина "Братья-разбойники А. Пушкина (писано в 1822 году)" и "Стихотворения Александра Пушкина" за 1,9 миллион рублей. На аукционе будет представлено и раннее издание В. И. Даля "Были и небылицы казака Владимира Луганского", включающее две части: "Нападение врасплох" и "Цыганка". Его изначальная цена составит 100 тысяч рублей.

Ранее футболку аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он забил "рукой бога", продали за рекордные 9,28 миллиона долларов. Сделка стала самой крупной за всю историю продаж спортивной атрибутики. При этом стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона евро.