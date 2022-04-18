На аукционе продадут брошь c "Титаника"

Поклонники "Титаника" могут заполучить в коллекцию редкую вещь. Британский дом планирует выставить на аукцион брошь, принадлежавшую сотруднику судоходной компании. Он носил украшение в виде белой звезды на своем кителе, а в ночь трагедии подарил брошь на память возлюбленной.

Впоследствии девушке удалось спастись. Стартовая цена лота составляет 28 тысяч евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.