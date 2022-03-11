Рукопись со стихами Цветаевой ушла с молотка за 1,4 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рукопись Марины Цветаевой с пятью стихотворениями из цикла "Любви старинные туманы" была продана на аукционе за 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

Уточняется, что рукопись датируется августом 1917 года.

Кроме того, на аукционе "Литфонда" за 600 тысяч рублей продали частично сохранившийся сборник сочинений и записок, посвященный жизни Петра I, из личной коллекции российского императора Александра II.

Ранее первое издание "Слова о полку Игореве" ушло с молотка за 3,4 миллиона рублей. Книга была в хорошем состоянии, потертости на полукожаном переплете были покрашены, приведены в порядок форзацы. Считалось, что книга была утеряна во время пожара в Москве в 1812 году. Начальная цена лота составляла 3 миллиона рублей.