Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в США за 35 млн долларов

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Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" продали на аукционе Sotheby's за 35 миллионов долларов. Эта сумма является рекордной для работ латиноамериканских художников, сообщает News.ru

Первоначально полотно оценили в 30 миллионов долларов. Оно было написано в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, став ее последним автопортретом, выполненным в стиле бюст.

На картине Кало изобразила у себя на лбу портрет своего мужа Диего Ривера.

По данным аукционного дома Sotheby's, новым владельцем полотна стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, занимающийся поддержкой и продвижением латиноамериканского искусства и художников.

Ранее сообщалось, что одиннадцать работ художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sothebys в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов.

Самым дорогим лотом стала работа "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначальная стоимость картины составляла 20–30 миллионов долларов, однако в итоге полотно ушло с молотка за 40,479 миллиона.

