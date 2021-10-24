Одиннадцать работ Пикассо продали на аукционе в Лас-Вегасе почти за 109 млн долларов

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Одиннадцать работ художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sothebys в Лас-Вегасе за 108,8 миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Отмечается, что все полотна, представленные на аукционе, ранее выставлялись в известном ресторане Picasso в отеле Bellagio.

Самым дорогим лотом стала работа "Женщина в красно-оранжевом берете". Первоначальная стоимость картины составляла 20–30 миллионов долларов, однако в итоге полотно ушло с молотка за 40,479 миллиона.

"Портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер, написанный в январе 1938 года, является венцом одного из самых вдохновенных и продуктивных периодов творчества Пикассо", – рассказали в Sothebys.

Ранее картину британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую также называют "Любовь в мусорном баке", продали с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов. Участники аукциона втрое увеличили изначально заявленную сумму.

