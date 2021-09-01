Новости России: "Эрмитаж" выставил на аукцион цифровые версии пяти картин

Эрмитаж выставил на аукцион копии картин да Винчи, Ван Гога, Моне, Джорджоне и Кандинского в виде токенов. Всего будет продано пять произведений. Каждая из цифровых копий с подписью директора музея Михаила Пиотровского. Все токены созданы в двух экземплярах: один останется в Эрмитаже, второй уйдет с молотка. За виртуальные картины придется отдать реальные миллионы. Аукцион стартовал накануне и продлится по 7 сентября.

В Царском Селе в небо поднялись коптеры. Над аллеями Екатерининского парка зажглись тысячи огней. Они выстраивались в знакомые фигуры: профиль Пушкина – выпускника лицея, гусиное перо, алфавит, карту России и герб страны. Так ученикам пожелали яркого школьного года.

В Нижнем Новгороде 50 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу, чтобы восстановить ее популяцию. Такую акцию проводят впервые. Мероприятие приурочено к 800-летию города. Стерлядь является одной из ценных рыб, которые обитают в Нижегородской области. Она занесена в Красную книгу региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.