Юрист рассказал, накажут ли Моргенштерна за "непристойный" клип

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка из-за ролика "Клип за 10 лямов". В нем исполнитель расхваливает карту с кешбэком, которую можно оформить с 18 лет. Тем, кто не достиг этого возраста, он советует обратиться к родителям или друзьям постарше. Разбираемся, что может грозить Моргенштерну и как на ситуацию отреагировали в самом банке.
"Это мнение блогера"
В ФАС возбудили дело из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов". В частности, ведомство указывает, что в кадре Моргенштерн употребляет алкоголь и показывает средний палец. Также артист советует несовершеннолетним зрителям попросить родителей или друзей оформить им карту банка.
Кроме того, в клипе называют финансовую организацию лучшим банком страны. При этом, как отметили в ФАС, критерии сравнения не указаны. Нет в ролике и упоминания организационно-правовой формы банка.
У ведомства также возникли вопросы к девушкам в клипе, которые играют сотрудниц финансовой организации. По мнению ФАС, их изображение не соответствует реальному образу работниц банка. Например, вырез рубашек у девушек в ролике чрезмерно откровенен и через него просматривается нижнее белье.
Отдельно служба остановилась на сцене, в которой Моргенштерн использует грудь участницы клипа как платежный терминал для имитации оплаты банковской картой. В ФАС посчитали, что это унизительно для женщины, так как она "отождествляется с предметом".
В ведомстве отметили, что ответственность должен нести как рекламодатель в лице Альфа-Банка, так и Моргенштерн как распространитель рекламы. Однако к ним применены разные статьи нарушений.
В банке с претензиями ФАС не согласились. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Алексея Гиязова, "Клип за 10 лямов" не является рекламой в буквальном смысле. Он подчеркнул, что в случае решения не в пользу банка организация будет оспаривать его в обычном порядке.
Сам Моргенштерн в сторис на странице в Instagram коротко отреагировал на ситуацию с разбирательством вокруг его творчества.
"Где моя награда как лучшему маркетологу страны?" – задает вопрос исполнитель, добавляя в конце смайлик.
"Клип за 10 лямов" был опубликован на YouTube-канале Моргенштерна в конце ноября 2020 года. В настоящий момент он набрал более 20 миллионов просмотров.
Рэпера накажут?
Как отметил в разговоре с Москвой 24 член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, с высокой долей вероятности ФАС удастся доказать, что ролик Моргенштерна является рекламой. С точки зрения закона в клипе для этого есть все признаки.
"Он обращен к неопределенному кругу лиц, направлен на привлечение внимания к объекту рекламирования и поддержания интереса к нему", – перечисляет эксперт.
Григорьев отметил, что утверждений вроде "лучший банк" в рекламе быть не должно. Поэтому, по его словам, в большинстве рекламных кампаний перед такими фразами добавляют слово "пожалуй" и ему подобные. В таком случае никаких претензий ФАС предъявить уже не может, поскольку фраза становится личным оценочным суждением. В клипе Моргенштерна этого сделано не было.
При этом эксперт предположил, что у банка все же есть небольшая возможность оспорить наказание. Он обращает внимание на то, кто произносит фразу про "лучший банк". Это делает некий персонаж в малиновом пиджаке и кепке. То есть не в дресс-коде финансовой организации, а значит, как ее сотрудник по внешним атрибутам он не идентифицируется, говорит маркетолог.
Поэтому юристы стороны защиты могут попытаться избежать наказания, настаивая, что высказывание про "лучший банк" – личное оценочное суждение некоего персонажа из клипа, комментирует Григорьев. То есть расценивать слова как официальное заявление организации нельзя, продолжает эксперт.
В свою очередь, юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 согласился, что в рекламе запрещено указывать сравнение с другими аналогичными услугам. Однако для начала ФАС придется доказать, что клип Моргенштерна был частью рекламной кампании. Если это удастся сделать, тогда банк, скорее всего, понесет наказание.
Также Воробьев предположил, что ФАС без труда докажет употребление в клипе алкоголя. Соответствующая сцена есть в самом начале ролика. При этом юрист отметил, что претензии к использованию груди девушки как платежного терминала выглядят необоснованными. В данной ситуации они кажутся субъективными, так как не учтены экспертная оценка и мнение снявшихся в клипе людей.
"На мой взгляд, история теоретически может закончиться для банка штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Но, честно говоря, учитывая популярность исполнителя и раскрутку истории, потери для организации будут незначительными. Думаю, все риски были просчитаны", – поделился мнением юрист.
Воробьев добавил, что, если претензии ФАС будут признаны обоснованными, "Клип за 10 лямов" может быть заблокирован по решению Роскомнадзора.