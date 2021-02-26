Юрист рассказал, накажут ли Моргенштерна за "непристойный" клип

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка из-за ролика "Клип за 10 лямов". В нем исполнитель расхваливает карту с кешбэком, которую можно оформить с 18 лет. Тем, кто не достиг этого возраста, он советует обратиться к родителям или друзьям постарше. Разбираемся, что может грозить Моргенштерну и как на ситуацию отреагировали в самом банке.



"Это мнение блогера"

В ФАС возбудили дело из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов". В частности, ведомство указывает, что в кадре Моргенштерн употребляет алкоголь и показывает средний палец. Также артист советует несовершеннолетним зрителям попросить родителей или друзей оформить им карту банка.

Кроме того, в клипе называют финансовую организацию лучшим банком страны. При этом, как отметили в ФАС, критерии сравнения не указаны. Нет в ролике и упоминания организационно-правовой формы банка.

У ведомства также возникли вопросы к девушкам в клипе, которые играют сотрудниц финансовой организации. По мнению ФАС, их изображение не соответствует реальному образу работниц банка. Например, вырез рубашек у девушек в ролике чрезмерно откровенен и через него просматривается нижнее белье.

Отдельно служба остановилась на сцене, в которой Моргенштерн использует грудь участницы клипа как платежный терминал для имитации оплаты банковской картой. В ФАС посчитали, что это унизительно для женщины, так как она "отождествляется с предметом".

В ведомстве отметили, что ответственность должен нести как рекламодатель в лице Альфа-Банка, так и Моргенштерн как распространитель рекламы. Однако к ним применены разные статьи нарушений.

В банке с претензиями ФАС не согласились. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Алексея Гиязова, "Клип за 10 лямов" не является рекламой в буквальном смысле. Он подчеркнул, что в случае решения не в пользу банка организация будет оспаривать его в обычном порядке.





Алексей Гиязов директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Это мнение блогера, его собственный контент... Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет.

Сам Моргенштерн в сторис на странице в Instagram коротко отреагировал на ситуацию с разбирательством вокруг его творчества.

"Где моя награда как лучшему маркетологу страны?" – задает вопрос исполнитель, добавляя в конце смайлик.

"Клип за 10 лямов" был опубликован на YouTube-канале Моргенштерна в конце ноября 2020 года. В настоящий момент он набрал более 20 миллионов просмотров.



Рэпера накажут?

Как отметил в разговоре с Москвой 24 член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, с высокой долей вероятности ФАС удастся доказать, что ролик Моргенштерна является рекламой. С точки зрения закона в клипе для этого есть все признаки.

"Он обращен к неопределенному кругу лиц, направлен на привлечение внимания к объекту рекламирования и поддержания интереса к нему", – перечисляет эксперт.

Григорьев отметил, что утверждений вроде "лучший банк" в рекламе быть не должно. Поэтому, по его словам, в большинстве рекламных кампаний перед такими фразами добавляют слово "пожалуй" и ему подобные. В таком случае никаких претензий ФАС предъявить уже не может, поскольку фраза становится личным оценочным суждением. В клипе Моргенштерна этого сделано не было.

При этом эксперт предположил, что у банка все же есть небольшая возможность оспорить наказание. Он обращает внимание на то, кто произносит фразу про "лучший банк". Это делает некий персонаж в малиновом пиджаке и кепке. То есть не в дресс-коде финансовой организации, а значит, как ее сотрудник по внешним атрибутам он не идентифицируется, говорит маркетолог.

Поэтому юристы стороны защиты могут попытаться избежать наказания, настаивая, что высказывание про "лучший банк" – личное оценочное суждение некоего персонажа из клипа, комментирует Григорьев. То есть расценивать слова как официальное заявление организации нельзя, продолжает эксперт.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 согласился, что в рекламе запрещено указывать сравнение с другими аналогичными услугам. Однако для начала ФАС придется доказать, что клип Моргенштерна был частью рекламной кампании. Если это удастся сделать, тогда банк, скорее всего, понесет наказание.





Василий Воробьев юрист И тогда то, что фразу про "лучший банк" произносит персонаж, который внешне не ассоциируется с организацией, не будет иметь никакого значения. В ролике все будет восприниматься как реклама. И никто не посмотрит, кто конкретно произнес фразу. Важно, что она прозвучала в клипе.

Также Воробьев предположил, что ФАС без труда докажет употребление в клипе алкоголя. Соответствующая сцена есть в самом начале ролика. При этом юрист отметил, что претензии к использованию груди девушки как платежного терминала выглядят необоснованными. В данной ситуации они кажутся субъективными, так как не учтены экспертная оценка и мнение снявшихся в клипе людей.

"На мой взгляд, история теоретически может закончиться для банка штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Но, честно говоря, учитывая популярность исполнителя и раскрутку истории, потери для организации будут незначительными. Думаю, все риски были просчитаны", – поделился мнением юрист.

Воробьев добавил, что, если претензии ФАС будут признаны обоснованными, "Клип за 10 лямов" может быть заблокирован по решению Роскомнадзора.

