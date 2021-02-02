Рэпера Silento арестовали по подозрению в убийстве двоюродного брата

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Рэпера Рики Хоука, более известного под сценическим именем Silento, подозревают в убийстве двоюродного брата. Он арестован, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что тело его 34-летнего брата Фредерика Рукса с огнестрельным ранением было найдено в городе Атланта 21 января.

Полицию вызвали соседи, которые услышали выстрелы. В ходе изучения камер видеонаблюдения сотрудники полиции обратили внимание на несколько уезжающих с места преступления машин. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

В сентябре прошлого года Хоуку было предъявлено обвинение в нападении на людей. Отмечалось, что он угрожал топором людям во время поисков своей девушки. Один из обитателей дома сумел обезоружить рэпера. Вскоре полиция арестовала мужчину и доставила его в участок.

