Пытавшийся найти свою девушку рэпер угрожал людям топором

16:02
Фото: АР/Drew Gurian/Invision
Американскому рэперу Ричарду Ламар Хоку предъявлено обвинение в нападении за то, что он угрожал топором людям во время поисков своей девушки. Об этом сообщает издание TMZ.
Музыкант, выступающий под псевдонимом Silento, искал свою потерявшуюся возлюбленную. Он по ошибке попал в дом, где и начал угрожать орудием. Прибывший на место происшествия друг рэпера объяснил ему, что тот перепутал жилые здания.
Один из обитателей дома сумел обезоружить рэпера. Вскоре полиция арестовала мужчину и доставила его в участок.
Ранее неизвестные напали на блогера Егора Жукова в Москве. Факт избиения также подтвердил адвокат Жукова Леонид Соловьев, но детали произошедшего не озвучил. Он добавил, что за правовой помощью блогер пока не обращался.
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