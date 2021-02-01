В Ленобласти арестовали подозреваемого в убийстве девушки в Мурине

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"По ходатайству следователя подозреваемому в гибели девушки, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе В Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка выпала из окна. Также соцсети облетели видеозаписи из подъезда, где погибшую незадолго до смерти избивает ее молодой человек.

Дядя погибшей рассказывал, что мужчина и раньше поднимал руку на девушку. Информацию о частых скандалах Москве 24 также подтвердила и соседка молодых людей.