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Происшествия

29 января, 19:30

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Знакомые выпавшей из окна в Мурине девушки в случившемся обвинили ее парня

"Лежала вся избитая". Что известно о гибели девушки в ленинградском Мурине
происшествия регионы

В городе Мурино Ленинградской области из окна выпала 22-летняя девушка. Друзья и знакомые погибшей отказываются верить в то, что она упала сама, и в случившемся обвиняют ее молодого человека, с которым погибшая поссорилась незадолго до гибели. Рассказываем детали произошедшей трагедии.

Выпала сама?

Фото: instagram.com/chhipsiii

Трагедия в ленинградском городе Мурино произошла в ночь на 25 января. Тогда из окна многоэтажного дома № 59/2 по улице Шоссе в Лаврики выпала и разбилась насмерть 22-летняя девушка. По данным СМИ, это случилось после конфликта с ее молодым человеком.

По первоначальной версии, девушка выпала из окна сама, однако в такую причину смерти отказываются верить друзья и знакомые погибшей. Кроме того, соседи и очевидцы уверяют, что слышали крики возле лифтов, а позднее и из самой квартиры, из окна которой выпала девушка.

Вместе с тем, по информации СМИ, на теле погибшей уполномоченные службы обнаружили многочисленные гематомы. Также в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения, где видно, что некий молодой человек жестоко обращается с девушкой.

При этом сам парень свою вину не признал. Он рассказал следователям, что погибшая часто употребляла спиртное, а после переставала себя контролировать, поднимала на него руки. По его словам, девушка сама открыла балкон, перелезла через ограждение и упала. Он пытался ее поймать, но одежда выскользнула из рук.

Я не виноват, это максимум, что могу сказать. Я не знаю, что сейчас происходит. Я понимаю, что мы будем и дальше разбираться. Следователи уже опросили. Сейчас идет от всех травля. Я боюсь всю эту травлю, боюсь за свою семью, им уже пишут. Пишут, что будет физическая расправа.
молодой человек погибшей

В свою очередь, подруга девушки в соцсетях опубликовала другую версию произошедшего. Она рассказала, что в тот вечер погибшая пригласила своего молодого человека вместе отдохнуть со знакомыми, паре предложили остаться с ночевкой, но они не остались.

"На видео у подъезда видно, что уже тогда он ее затаскивал, а она не очень хотела заходить. Не обратили внимание на клок волос, лежавший на балконе... Как после таких избиений человек поднимается на высокий балкон?" – написала подруга погибшей.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили дело по статье "Убийство".

"Слышали истошные женские крики"

Фото: instagram.com/chhipsiii

Дядя погибшей рассказал "Невским новостям" о ее взаимоотношениях с сожителем. По его словам, молодой человек и раньше поднимал руку на девушку.

"С момента, как она стала с ним встречаться, она со многими из друзей перестала общаться. Такое наблюдение, потому что на ее похоронах много друзей отметили этот факт, что последние четыре месяца она со многими перестала общаться", – поделился мужчина.

Пара подружек с ней переписывались, и факт того, что он поднимал на нее руку, очевиден. Она приходила к маме после новогодних праздников, и у нее был синяк под глазом. На похоронах она лежала вся избитая, все лицо в синяках.
дядя погибшей

Кроме того, по его словам, жизнь племянницы только начала налаживаться: она поменяла место работы и успела подружиться с коллегами, у которых была в гостях вместе с молодым человеком незадолго до гибели.

Мужчина также подчеркнул, что в момент конфликта девушка не смогла никому позвонить, поскольку парень забрал у нее телефон.

По словам соседа пары, они постоянно ругались, поэтому крикам в злополучную ночь он не придал значения.

"С виду молодые ребята, встречался с ними только в конфликтных ситуациях. Очень часто шумели, гуляния по ночам. Приходил к ним, просил делать тише музыку. Иногда доходило до конфликтов. На просьбу выключить музыку он говорил, что у него ничего не работает, "свали отсюда". Небольшая драка получилась, потолкались", – объяснил он.

Информацию о частых скандалах Москве 24 подтвердила и соседка молодых людей Виктория (имя изменено. – Прим. ред.).

"Две квартиры соседей вызвали полицию после того, как услышали истошные женские крики... Но, к сожалению, полиция приехала только на вызов о трупе", – подытожила женщина.

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