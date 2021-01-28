Психолог объяснил, почему подростки в США транслировали убийство сверстницы в соцсетях

Группу подростков из США обвинили в убийстве 15-летней девочки. Расправу тинейджеры транслировали в прямом эфире через соцсети. На видео слышно, как одна из злоумышленниц хвастается, что ударила жертву ножом прямиком в сердце. Разбираемся, почему подростки способны проявлять такую жестокость и можно ли запретить треш-стримы.



Похвастаться в Сети

В США четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве 15-летней девочки. По версии следствия, преступление произошло в торговом центре в штате Луизиана. Одна из девушек ударила ножом сверстницу, а остальные тинейджеры снимали это на телефоны и транслировали в Facebook и Instagram.

На сохранившемся видео даже слышно, как злоумышленница хвастается, что попала в самое сердце. Девочка от полученного ранения скончалась в местной больнице.

Полиция уже задержала подозреваемых, возраст которых от 12 до 14 лет. Их поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

Случаи так называемых треш-стримов не новинка и в России. Пожалуй, самый громкий произошел в декабре прошлого года, правда участники инцидента уже все были совершеннолетними. В Сети появилась запись прямого эфира популярного блогера Reeflay, во время которого погибла девушка. К слову, свою вину в смерти подруги молодой человек не признает.

После резонансного случая в Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание для таких стримеров. Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что речь может идти о лишении свободы сроком от трех до шести лет, принудительных работах от двух до пяти лет или денежном штрафе в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Инициативу поддержали и в Роскомнадзоре.

Совсем запретить стримы в интернете парламентарии пока не готовы. В частности, против такого подхода выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, необходимо относиться "бережно и тщательно" к вопросу введения любых запретов в сфере IT. Он также пояснил, что большинство стримов себя не позиционирует как треш-стримы. "Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП", – резюмировал депутат.



Фото: телеграм-канал Подъём

Не запретить совсем, но контролировать

Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в интервью Москве 24 пояснил, что в России уже сегодня существует наработанная практика блокировки противоправного контента, к которому можно отнести и треш-стримы.

"Его контролируют тремя способами: жалобы людей, использование специальных алгоритмов самими платформами и поиск правоохранительными органами запрещенной информации. После этого Роскомнадзор отправляет уведомление на электронную почту – и платформы штрафуют. С 10 января штрафы серьезно подняли", – пояснил эксперт.

Однако это относится только к тому контенту, который уже был выложен в соцсети. Что же касается прямых трансляций, то Масалович отмечает: здесь не все так просто.

"Сейчас технически невозможно заблокировать трансляцию в режиме онлайн, потому что это требует контроля в реальном времени и вмешательства тоже в режиме онлайн, что пока невозможно", – заявил он.





Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности Как перевести с режима блокировки в течение суток в режим блокировки в реальном времени, пока слабо представляется, но думаю, что если начнет накапливаться негативный опыт, то методы найдутся и будут быстро совершенствоваться.

В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в разговоре с Москвой 24 пояснила, почему подростки стали проявлять недетскую жестокость в соцсетях. По ее словам, очень часто тинейджеры хотят элементарно прославиться: собрать огромное количество лайков и одобрение публики.



В СФ предложили наказывать треш-стримеров тюремным заключением

"Оценка "своих ребят" имеет огромное значение, иногда даже большее, чем здравый смысл. Они хотят себя показать, доказать свое место среди сверстников или иногда подростков просто берут на слабо. Для них это стандартная задача возраста – уметь зарабатывать авторитет, отстоять себя в конфликте, но какими путями это делается – уже другой вопрос", – объяснила она в разговоре с Москвой 24.

По словам психолога, некоторые пользователи социальных сетей, особенно те, кто также увлекается компьютерными играми, просто не осознают ценность своей и чужой жизни, потому что у героя в компьютере их бесконечно много и он может в любой момент переродиться.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Подростки действительно иногда недооценивают реальность совершаемых ими действий, что это за собой может повлечь. Когда мы говорим, что они довольно взрослые и должны отвечать за свои поступки, это только с точки зрения законодательства, а с точки зрения психологии – это не всегда так.

Овчаренко посоветовала родителям проблемных подростков не закрывать доступ в соцсети, а самим изучить этот вопрос. Например, создать аккаунт и узнать, на что обращать внимание, как защитить личную информацию, понять, что тебя обманывают. Какие сообщества в соцсетях полезны, а какие опасны и почему.

Необходимо сначала самому разобраться, а потом уже дать ребенку навыки информационной безопасности, заключила она.