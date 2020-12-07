Блогер Reeflay не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима

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Блогер Станислав Решетников (Reeflay) сожалеет о смерти подруги, однако вину не признает, заявил его адвокат Евгений Кулагин.

"Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления", – рассказал Кулагин РИА Новости.

По его словам, девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.

Ранее в СМИ появилась информация, что по делу Reeflay назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Однако Кулагин опроверг эти сообщения. По его словам, ни он, ни его подзащитный не получали соответствующего постановления.

Раменский суд Подмосковья ранее арестовал Решетникова на два месяца. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

По данным следователей, во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.

