Блогер Reeflay не признал вину по делу о смерти девушки во время стрима

16:24
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Блогер Станислав Решетников (Reeflay) сожалеет о смерти подруги, однако вину не признает, заявил его адвокат Евгений Кулагин.
"Он раскаивается в содеянном в моральном плане, но в уголовно-правовом он вину не признает, потому что в его действиях нет признаков состава преступления", – рассказал Кулагин РИА Новости.
По его словам, девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.
Ранее в СМИ появилась информация, что по делу Reeflay назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Однако Кулагин опроверг эти сообщения. По его словам, ни он, ни его подзащитный не получали соответствующего постановления.
Раменский суд Подмосковья ранее арестовал Решетникова на два месяца. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
По данным следователей, во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.
Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.
Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки на стриме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: