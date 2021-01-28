Муж расстрелял TikTok-блогершу за слишком откровенное видео

Фото: tiktok/eliane.siolin

Бразильская TikTok-блогер Элиан Феррейра Сиолин была расстреляна своим мужем в ходе ссоры из-за видео откровенного содержания. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, происшествие случилось 24 января. Женщина опубликовала в социальную сеть видео, которое ее супруг признал чересчур откровенным.

Мужчина 14 раз выстрелил в Сиолин на глазах своей 16-летней дочери и следом покончил с собой.

Тела обнаружила полиция. Отмечается также, что у Сиолин, помимо огнестрельных ран, был перелом плеча. Друзья убитой подтвердили факт частых ссор между супругами.

Ранее сообщалось, что программист из России, проживающий в США, убил свою жену и затем сдался полиции. В его доме также было обнаружено тело 11-летней дочери.