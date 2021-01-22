В Ростовской области нашли тела матери и ребенка, убитых 5 лет назад

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В Ростовской области следователи нашли тела женщины и ее пятилетнего сына, которые были убиты пять лет назад. Подозреваемых в совершении преступления задержали, сообщил представитель СУСК России по региону.

Он уточнил, что 27-летняя женщина с ребенком приехали из Ставропольского края в Усть-Донецкий район Ростовской области в 2015 году и пропали.

"Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого в заброшенном колодце на территории Усть-Донецкого района обнаружены два тела", – говорится в сообщении.

Подозреваемыми являются 29-летний житель Тарасовского района и 25-летний житель Усть-Донецкого района области. Согласно предварительным данным, они убили женщину с ребенком в феврале 2015 года и спрятали тела. Мотив преступления еще не установлен. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее труп нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Уточняется, что тело мужчины было обнаружено на седьмом этаже дома на улице Каретный Ряд.